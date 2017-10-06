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Пресечен контрабандный ввоз бриллиантов и золотых изделий


06.10.2017   14:02
Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии изъяли незаконно ввезенные в страну более 870 бриллиантов и 900 грамм золотых изделий — к уголовной ответственности привлечены трое человек, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие утверждает, что один обвиняемый ввез бриллианты в Грузию из Армении через ТПП "Садахло" (грузино-армянская граница). Контрабандный товар был спрятан в специальном тайнике автомобиля.

Золотые изделия попали в Грузию через ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).

Общая стоимость незаконно ввезенного товара — более 60 тысяч лари (порядка 25 тысяч долларов).

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", что карается штрафом или лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.






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