Пресечен контрабандный ввоз бриллиантов и золотых изделий

06.10.2017 14:02 Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии изъяли незаконно ввезенные в страну более 870 бриллиантов и 900 грамм золотых изделий — к уголовной ответственности привлечены трое человек, говорится в сообщении на сайте ведомства.



Следствие утверждает, что один обвиняемый ввез бриллианты в Грузию из Армении через ТПП "Садахло" (грузино-армянская граница). Контрабандный товар был спрятан в специальном тайнике автомобиля.



Золотые изделия попали в Грузию через ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).



Общая стоимость незаконно ввезенного товара — более 60 тысяч лари (порядка 25 тысяч долларов).



Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", что карается штрафом или лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

