МВД Грузии переходит на чрезвычайный режим работы

19.10.2017 11:42 МВД Грузии в день проведения выборов в органы местной власти будет работать в чрезвычайном режиме. Об этом было заявлено в ходе совещания министра внутренних дел Георгия Мгебришвили с директорами департаментов полиции всех регионов страны и руководителями различных отделов МВД, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Встреча была проведена с целью сокращения рисков и проведения выборов в безопасной и свободной обстановке. Участники совещания обсуждали превентивные мероприятия, обозначенные в «Законе о полиции», план действий в день проведения голосования и другие организационные вопросы.



«Министерство внутренних дел приложит максимум усилий для того, чтобы выборы и в этом году прошли в спокойной и безопасной обстановке. Для того, чтобы позаботиться о свободе выбора каждого гражданина нашей страны, мы осуществим адекватное реагирование на каждое нарушение со стороны любой политической партии согласно закону. Полиция аполитична и сохраняет принцип нейтралитета», — заявил Мгебришвили, отметив, что полиция эффективно реагировала на различные инциденты и в предвыборный период.

Глава МВД добавил, что, несмотря на чрезвычайный режим, «ни у одного полицейского не возникнет проблемы прийти на выборы и сделать свой выбор».



Выборы в местные органы власти пройдут в Грузии 21 октября. Граждане страны будут выбирать мэров 64 городов и районов, и 2 058 депутатов 64 сакребуло (муниципальных законодательных органов).















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