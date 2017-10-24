В Греции задержаны пятеро граждан Грузии, обвиняемых в совершении серии краж

24.10.2017 20:04 Сотрудники полиции Греции задержали пятерых граждан Грузии, которые обвиняются в совершении серии краж.



По данным греческой полиции, обвиняемые, один из которых является «вором в законе», заранее выбирали квартиры и собирали информацию о владельцах, после чего совершали кражу и распродавали награбленное. Всего они обокрали 35 квартир. За какой промежуток времени это произошло – не сообщается.



В МВД Грузии отметили, что в раскрытии серии краж греческих стражам порядкам помог полицейский атташе Грузии в Греции. Оперативно-розыскные мероприятия по данному делу велись четыре месяца. Греческие полицейские изъяли во время обыска места жительства обвиняемых большое количество огнестрельного оружия и краденые вещи.















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