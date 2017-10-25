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Началась программа обучения для желающих пойти на контрактную военную службу
25.10.2017 14:15
Центр начальной боевой подготовки имени старшего сержанта Зазы Перадзе начал программу тренировки, курс начальной боевой подготовки (BCT) для желающих пойти на контрактную военную службу.
С сегодняшнего дня специально отобранные почти 500 граждан Грузии в течение 10 недель пройдут огневую, медицинскую, строевую, и тактическую подготовку на тренировочной базе Алгети, и после их завершения начнут нести контрактную военную службу в разных подразделениях.
Курс начальной боевой подготовки преследует целью подготовку солдат к профессиональной контрактной военной службе "стрелками". Участникам курса проведут занятия по навигации-топографии, дисциплинарным уставам, и физической подготовке. Рекруты пройдут основательную тактическую, огневую, инженерную, связную, и медицинскую подготовку.
Желающие поступить на контрактную военную службу до зачисления на курс помимо физической подготовки и психологических тестов, прошли проверку медкомиссии. В течение курса рекруты будут жить в казарменном режиме.
Члены семьи и близкие смогут увидеться с ними через пять недель с начала подготовки. После успешного завершения курса начальной боевой подготовки рекруты принесут боевую клятву, и присоединятся к вооруженным силам Грузии.
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