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Первое грузинское подразделение начало подготовку под инструктажем американских военных
28.10.2017 11:33
В Грузии проходят первые учения в рамках новой совместной с США "Программы готовности обороны Грузии" (GDRP).
Как сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны Грузии, третий взвод 1-й легкой пехотной роты 43-го батальона IV механизированной бригады вооруженных сил Грузии стал первым подразделением, которое проходит боевую подготовку в рамках GDRP.
"Грузинских военнослужащих обучают инструкторы центра объединенной многонациональной готовности европейского командования США (Joint Multinational Readiness Center) и совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC)", - отмечают в пресс-службе.
По ее информации, практические занятия, которые проходили на территории стрельбища в Вазиани (в окрестностях Тбилиси) подразумевали отработку атаки на бункер с использованием боевых и холостых патронов.
"В соответствии с предварительным подготовительным планом "Программы готовности обороны Грузии" боевые стрельбы направлены на повышение боевой готовности грузинских подразделений", - заявляют в ведомстве.
В минобороны напоминают, что в декабре 2016 года между министерствами обороны Грузии и США был заключен рамочный договор на 2016-2019 годы в сфере безопасности и одним из главных компонентов данного рамочного договора является осуществление "Программы готовности обороны Грузии".
В конце августа текущего года министерство обороны Грузии и европейское командование США подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся данной программы, в рамках которой американские инструкторы начнут подготовку грузинских военнослужащих.
"Вместе с американскими коллегами в течение будущих трех лет мы планируем укомплектовать, оснастить и проводить постоянное обучение девяти батальонов", - заявил после подписания документа министр обороны Грузии Леван Изория.
По его словам, "Программа готовности обороны Грузии" направлена на увеличение оборонных возможностей и на то, "чтобы Грузия в будущем стала более безопасной страной".
Ранее в минобороны Грузии заявляли, что если в прошлые годы под началом американских военных инструкторов подготавливались подразделения для участия в международных миротворческих миссиях, то новая программа - GDRP подразумевает подготовку грузинских военнослужащих с акцентом на оборонные действия.
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