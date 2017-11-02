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Грузинская сторона направила в Украину документацию, необходимую для экстрадиции Мегиса Кардава


02.11.2017   19:42
Согласно внутреннему законодательству Украины, процесс экстрадиции может продлиться до одного года, - об этом заявила прокурор Натия Сонгулашвили в эфире телеканала «Имеди».

Как пояснила Сонгулашвили, грузинская сторона ожидает решения компетентного суда Украины, чтобы Мегис Кардава предстал перед грузинским правосудием в кратчайшие сроки.

По ее же словам, Грузия объявила в розыск Мегиса Кардава по красному циркуляру, через Интерпол в 2013 году.

Как пояснила прокурор, изначально он разыскивался по делу Серго Тетрадзе, затем добавилось и дело о тюремном бунте.

Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Грузии Мегис Кардава был задержан в Украине вчера. В случае экстрадиции ему грозит лишение свободы сроком на 9 лет.






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