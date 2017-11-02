Грузинская сторона направила в Украину документацию, необходимую для экстрадиции Мегиса Кардава

02.11.2017 19:42 Согласно внутреннему законодательству Украины, процесс экстрадиции может продлиться до одного года, - об этом заявила прокурор Натия Сонгулашвили в эфире телеканала «Имеди».



Как пояснила Сонгулашвили, грузинская сторона ожидает решения компетентного суда Украины, чтобы Мегис Кардава предстал перед грузинским правосудием в кратчайшие сроки.



По ее же словам, Грузия объявила в розыск Мегиса Кардава по красному циркуляру, через Интерпол в 2013 году.



Как пояснила прокурор, изначально он разыскивался по делу Серго Тетрадзе, затем добавилось и дело о тюремном бунте.



Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Грузии Мегис Кардава был задержан в Украине вчера. В случае экстрадиции ему грозит лишение свободы сроком на 9 лет.















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