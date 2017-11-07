США выделят более 100 млн долларов на реформы в военной сфере Грузии - Изория

07.11.2017 17:01 Более 100 млн долларов будет выделено США на реформы в военной сфере Грузии, заявил министр обороны Леван Изория. Как сообщает "Взгляд", об этом Изория сообщил после встречи с послом США Яном Келли, во время которой обсуждался предстоящий через неделю визит министра в США на переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.



Как отметил министр, отношения в военной области между США и Грузией переходят на качественно новый этап.



Леван Изория отметил, что финансовая помощь американской стороны «еще больше позволит усилить оборону Грузии».



Ранее сообщалось о том, что начинается новая программа подготовки США грузинских военных, в ее рамках за три года обучение по новым стандартам пройдут девять батальонов. Американские военные инструктируют армию Грузии еще с эпохи экс-президента Эдуарда Шеварднадзе. Суть новой программы состоит в том, что они будут готовить не только миротворцев, но и регулярные части. Что касается будущих учений с американцами, если ранее Грузия на совместных маневрах в основном акцентировалась на подготовке военных к миротворческим миссиям, то сейчас акцент сместится на повышение боевой подготовки грузинских солдат.



Также США обеспечивают процесс перехода армии Грузии с советского и российского оружия на американское.















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