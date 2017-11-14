В Грузии создается новый следственный орган

14.11.2017 15:38 Министерство юстиции Грузии завершает работу над созданием нового следственного органа и в скором будущем представит соответствующий законопроект на рассмотрение правительству. Об этом министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила в интервью Общественному телевиению Грузии.



Новое ведомство займется расследованием предположительных преступлений, совершенных в силовых ведомствах в отношении граждан.



Речь идет об унизительном и нечеловеческом обращении, пытках, а также угрозе насилия с целью сменить показание или не дать показания против тюремного конвоя и фактов смерти человека. Главу следственного органа будет выбирать парламент Грузии.



Министр юстиции не уточнила, когда именно завершится работа над созданием нового следственного органа и когда концепция поступит на рассмотрение в правительство.



«Я надеюсь, что эти консультации скоро завершатся и к ним подключится новый министр внутренних дел Георий Гахария, так как это касается не только тюрем», — сказала Цулукиани.



По словам министра юстиции, создание нового следственного органа является одной из обязанностей, взятых Грузией в рамках Соглашения об ассоциации, подписанного с ЕС в 2014 году.



«Я подтверждаю, что на уровне премьера у нас есть высокая политическая воля для того, чтобы создать этот механизм. Более того, это часть наших обязанностей, согласно повестке для ассоциирования с Евросоюзом», — сказала Цулукиани.



При этом, по информации главы Минюста, продолжат работать и генеральные инспекции, существующие при силовых ведомствах. Они будут заниматься расследованием дел, не касающихся пыток, унизительного и нечеловеческого обращения.



Новое ведомство, по словам Цулукиани, необходимо для того, чтобы повысить доверие общества по отношению к следствию.



«Когда гражданин говорит о возможном преступлении, совершенном в одной системе, то для того, чтобы следствию доверяли и пострадавший и общество, оно должно быть расследовано другим ведомством, а не тем, которое обвиняют в совершении преступления» — сказала она.



Накануне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили анонсировал структурные и кадровые изменения в правительстве. Было объявлено, что количество министерств сокращается с 18 до 14 — упраздняется министерство энергетики, министерство охраны окружающей среды объединяется с министерством сельского хозяйства, упраздняется министерство спорта и аппарат госминистра по вопросам европейской интеграции.



Днем раньше грузинские СМИ сообщали, что структурные изменения могут коснуться и министерства по исполнению наказаний и пробаций. Было высказано предположение, что это ведомство присоединится к министерству юстиции, а его действующий глава Кахи Кахишвили возглавит новый следственный орган. Однако эти прогнозы не оправдались – сокращение не затронуло министерство пробации.



Тея Цулукиани подтвердила, что в правительстве действительно обсуждалась идея присоединения Минпробации к министерству юстиции. Однако ввиду того, что ведомство Кахишвили проводит ряд важных реформ, его решено было сохранить.



«Идея того, чтобы тюрьмы перешли к министерству юстиции действительно была, но дискуссия на эту тему не зашла далеко. Просто было сказано, что такое отдельное министерство тюрем в мире есть только у одной или двух стран. Это не европейский стандарт, но на данном этапе система тюрем является системой, учитывающей права человека, и на этом этапе решено было дать ведомству время, чтобы двигаться в этом хорошем направлении без лишних колебаний», — заключила Цулукиани.















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