В МВД Грузии началась кадровая чистка

15.11.2017 13:49 В министерстве внутренних дел начались кадровые изменения. Заявление об уходе с поста уже написали все три заместителя министра – Шалва Хуцишвили, Мераб Малания и Давид Вардиашвили.



Вместе с тем, по информации Первого канала заявление об уходе с должности написали глава департамента полиции Тбилиси Георгий Аладашвили и глава управления незаконного оборота наркотиков криминальной полиции МВД Рамаз Тарашвили.



Предположительно должности покинут руководитель криминальной полиции Давид Натриашвили и глава департамента патрульной полиции Александр Хвадагиани. Предположительно, вакантными станут и посты глав краевой полиции.



Новый министр внутренних дел Георгий Гахария приступил к исполнению обязанностей вчера. Георгий Гахария провел встречи с руководителями разных департаментов и провел с сотрудниками ведомства рабочую встречу.

















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