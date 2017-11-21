Турция не рассматривает вопрос о разрыве связей с НАТО

21.11.2017 18:00 Турция не рассматривает вопрос о разрыве связей с НАТО после скандала на учениях в Норвегии.

Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин, сообщает Hurriyet.



"Очевидно, это совершенно неприемлемо по отношению к любой стране, особенно в отношении нашего президента-основателя Ататюрка и нашего нынешнего президента, и нельзя надеяться, что Турция не будет реагировать на это. Это невозможно", - сказал Калин.



Калин отметил, что Турция получила извинения и "это хорошо, но надо объяснить, как в такой системе, как НАТО - военном союзе с такой суровой дисциплинированной системой – могло произойти такое".



"Конечно, этот инцидент нужно расследовать очень, очень тщательно - кто это сделал, кто разместил эти фотографии и т.д.", - добавил он.



Отвечая на вопрос о том, был ли инцидент случайным, Калин сказал: "Я не знаю подробностей. Посмотрим. На сегодняшний день мы полагаемся на разъяснение НАТО, и я думаю, что будет проведено расследование, и мы услышали, что несколько человек уволены. Но мы хотим узнать, как это могло произойти в НАТО, чтобы это не повторилось".



Напомним, советник президента Турции Ялчин Топчу заявил, что после инцидента в Норвегии пора пересмотреть вопрос членства Турции в НАТО.



Как сообщалось, на учениях один из техников нашел в интернете фотографию Ататюрка и использовал ее для представления "враждебных рядов".



Кроме того, от имени Эрдогана был открыт фальшивый аккаунт в социальной сети, направленный против НАТО и союзников. Человеком, открывшим этот счет, оказался офицер норвежской армии, имеющий курдское происхождение.















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