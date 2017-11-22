В Тбилиси проводится контртеррористическая операция

22.11.2017 10:26 В Тбилиси на улице монаха Габриела Салова проводится спецоперация. Штурм начался примерно в пять часов утра, были слышны звуки выстрелов и взрывов. Сообщается, что взорваны две квартиры, где скрывались террористы, открывшие огонь по сотрудникам правоохранительных органов.



По некоторым данным, проводится операция по задержанию двух иностранных граждан. Они обвиняются в связях с террористическими организациями. Операция проводится в жилом корпусе.



Осуществлена эвакуация населения. На месте мобилизованы дополнительные силы спецназа и бригады скорой помощи.



Операция проводит Контртеррористический центр.















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