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В Тбилиси проводится контртеррористическая операция
22.11.2017 10:26
В Тбилиси на улице монаха Габриела Салова проводится спецоперация. Штурм начался примерно в пять часов утра, были слышны звуки выстрелов и взрывов. Сообщается, что взорваны две квартиры, где скрывались террористы, открывшие огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
По некоторым данным, проводится операция по задержанию двух иностранных граждан. Они обвиняются в связях с террористическими организациями. Операция проводится в жилом корпусе.
Осуществлена эвакуация населения. На месте мобилизованы дополнительные силы спецназа и бригады скорой помощи.
Операция проводит Контртеррористический центр.
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