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Контртеррористическая операция в Тбилиси продолжается
22.11.2017 11:32
На улице Габриэла Салоса в Исанском районе Тбилиси уже более 15 часов проходит спецоперация по задержанию лиц, обвиняющихся в связях с террористами, которые укрылись в жилом многоквартирном корпусе.
Около 10:30 в корпусе номер 46 раздался сильный взрыв, после которого из окон одной из квартир идет густой дым. По предварительным данным, в этой квартире на третьем этаже находятся лица, которых пытается задержать спецназ.
Возле корпуса с ночи мобилизованы дополнительные силы спецназа. Всю ночь в доме были слышны выстрелы и взрывы гранат.
По имеющимся данным, лица, задержать которых пытается спецназ, не являются гражданами Грузии и подозреваются в связях с террористической организацией.
Правоохранительные органы блокируют вход в несколько жилых корпусов. Жители подъезда, в котором проходит спецоперация, были эвакуированы. На месте мобилизованы бригады скорой помощи.
На данный момент подтверждена информация о ранении одного спецназовца. Распространяется информация о ранении еще двух человек, однако официально данную информацию никто официально пока не подтверждает.
Телекомпания «Рустави-2» ведет прямой репортаж с места проведения спецоперации.
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