Задержан один из подозреваемых в терроризме

22.11.2017 12:32 В результате проведенной Контртеррористическим департаментом Службы государственной безопасности Грузии спецоперации задержан один человек. Продолжается спецоперация по задержанию остальных. Об этом говорится в официальном сообщении СГБ Грузии.



«По предварительной информации, указанные лица не являются гражданами Грузии и являются членами террористической организации»,- говорится в заявлении.



Руководитель пресс-службы СГБ Грузии Нино Гиоргобиани также отмечает, что на начальном этапе подозреваемым было предложено сдаться грузинским правоохранителям, на что они ответили открытием огня и автоматов и бросили гранаты. В результате стрельбы был ранен один сотрудник Специального оперативного департамента СГБ Грузии.



"На данный момент проводится процесс полной идентификации указанных лиц, с целью установления их предположительных преступных связей следственные мероприятия проводятся как в Грузии, так и за ее пределами", - говорится в заявлении.



Ранее СГБ заявило, что безопасности проживающего на прилегающей к месту проведения спецоперации территории ничто не угрожает и их безопасность гарантирована.



"Контртеррористический департамент Службы государственной безопасности проводит спецоперацию на улице монаха Габриэла Салоса. Лица, операция по задержанию которых проводится операцию, открыли огонь по направлению спецподразделения. На данный момент они находятся в одной из жилых квартир. Безопасность проживающего на прилегающей к месту проведения спецоперации территории населения защищена", - говорится в сообщении СГБ.



На месте мобилизованы дополнительные бригады полиции, а также тяжелая техника - бронетранспортеры "Кобра".



Как говорят местные жители, спецоперация началась в 04:00 и стрельба была слышна в течение всей ночи.



«Было 7-8 взрывов. Потом выстрелы из автомата. Из корпуса, где проходила спецоперация, эвакуировали людей. У нас есть информация, что в корпусе жили чеченцы», — заявил местный житель.



По распространяемой информации, в квартире проживали трое мужчин - отец с двумя сыновьями. Сообщается, что они не являются гражданами Грузии.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

