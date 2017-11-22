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Нанесенный местным жителям во время спецоперации ущерб будет полностью возмещен - СГБ
22.11.2017 13:40
В Службе государственной безопасности заявляют, что нанесенный местным жителям ущерб во время спецоперации на улице Бери Габриел Салос будет полностью возмещен.
Как заявила на пресс-конференции руководитель пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани, в целях защиты безопасности населения, осуществилась эвакуация жителей подъезда того корпуса и территории, где непосредственно проходит спецоперация.
«Служба государственной безопасности, население будет обеспечивать общественность обновленной информацией о ходе спецоперации. Призывает население, максимально воздержаться от передвижения по данной территории и подчинятся указаниям правоохранителей», — заявила Гиоргобиани.
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