СГБ не подтверждает информацию о заложниках

22.11.2017 14:01 СГБ не подтверждает информацию, что лица, по задержанию которых проводится спецоперация, предположительно взяли заложников Служба государственной безопасности Грузии не подтверждает информацию, что лица, по задержанию которых на улице монаха Габриэла уже 15 часов проводится спецоперация, предположительно, взяли заложников.



В свою очередь, по информации части местных жителей, предположительно подозреваемые в терроризме захватили в заложники несколько человек из числа соседей.



«Как говорят, спецоперация ведется против двух чеченских семей. Они годами живут в этом корпусе. У них есть и дети, их выводили во двор гулять. Они не замкнутые люди. Мы сейчас узнали, что, предположительно, взяли заложников, своих же соседей», - рассказал один из местных жителей порталу ambebi.ge.



Кроме того, часть местных жителей заявляет и то, что, предположительно подозреваемые в терроризме спрятали большое количество оружия на чердаке корпуса.



В настоящее время в эпицентре проведения спецоперации тихо.















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