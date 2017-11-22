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Правоохранители допрашивают владельца квартиры, в которой находятся подозреваемые в терроризме
22.11.2017 14:21
С утра в отделении полиции Дуиси (Панкисское ущелье) на допросе находится гражданин, который сдавал квартиру на улице Бери Габриэл Салоси.
26-ти летний Аслан Жабраелов живет в селе Дуиси и работает на автозаправочной станции «Сокар» в Ахмета.
По имеющейся информации, Аслан Жабраелов сдал жилую площадь по просьбе брата жены так, что не поинтересовался личностью квартирантов.
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