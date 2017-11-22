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Арешидзе: Не было эффекта неожиданности
22.11.2017 16:47
«Во время начала спецоперации не было эффекта неожиданности, находящиеся в квартире знали, что спецоперация начнется» - заявил эксперт Мамука Арешидзе в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".
По его словам, эвакуация населения спецназовцами была знаком того, что что-то готовится.
"По моему наблюдению, спецназовцы стали выводить население. Вывод населения был знаком, что что-то готовится. Они поняли, и поэтому соответственно подготовились"- заявил Мамука Арешидзе.
По его же словам, в регионе очень много оружия после войны 2008 года, и ввезти оружие в Грузию не является проблемой.
Напомним, что в Тбилиси уже более 20 часов продолжается спецоперация по задержанию подозреваемых в терроризме, которые укрепились в квартире одного из жилых корпусов.
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