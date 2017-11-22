Раненый спецназовец скончался в клинике

22.11.2017 17:06 Раненный сегодня утром сотрудник Специального оперативного департамента СГБ Грузии скончался в клинике. Об этом журналистам сообщил врач клиники им. Ингороква несколько минут назад.



Напомним, что до сих пор была подтверждена информация о ранении лишь одного человека. По неподтвержденной информации, ранены три человека.



В настоящее время спецоперация продолжается. Предположительно, один из подозреваемых ликвидирован.

















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