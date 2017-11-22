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Спецоперация в Тбилиси завершена
22.11.2017 17:19
Спецоперация, которая проходила на улице Габриэла Салоса в Тбилиси около24 часов, завершена. Данную информацию подтвердила Служба государственной безопасности.
О результатах спецоперации пока не сообщается.
По имеющейся на данный момент официальной информации, в ходе спецоперации были ранены два спецназовца, один из которых скончался позже в клинике.
Также сообщается, что с места проведения спецоперации на машинах Скорой помощи были вывезены еще трое раненых. Подтверждений данной информации пока нет.
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