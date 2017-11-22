Один задержан и трое ликвидированы - результат спецоперации в Тбилиси

22.11.2017 19:14 В результате антитеррористической спецоперации в Тбилиси задержан 1 человек, ликвидированы три члена преступной группировки. Об этом сообщила руководитель пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани.



"Спецоперация контртеррористического центра на проспекте монаха Габриэла Салосского в Тбилиси завершена. В результате проведенного мероприятия задержан 1 член преступной группировки, трое ликвидированы", - отметила Нино Гиоргобиани.



Следует отметить, что трое спецназовцев ранены, один скончался в клинике не приходя в себя после операции.

















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