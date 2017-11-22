Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Макишвили: В ходе спецоперации в Тбилиси ликвидирован Ахмед Чатаев


22.11.2017   23:06
В результате спецоперации Тбилиси ликвидирован один из известных террористов Ахмед Чатаев. Об этом сообщает Давид Макишвили, один из грузинских бойцов АТО в Украине.

"По моей информации, в ходе сегодняшней операции ликвидирован Ахмед Чатаев и члены его охраны", - пишет Макишвили.

Два года назад он прислал грузинским властям аудио-запись с угрозами. Он требовал освобождения бывшего имама села Джокола (Панкисское ущелье), задержанного в 2015 году по обвинению в связях с террористической организацией.

В марте 2015 года появились первые сообщения о том, что Чатаев руководил одним из подразделений террористов в Сирии. В этом подразделении воевали в основном чеченцы, хотя были и выходцы из Дагестана и Грузии.

Вскоре Чатаев был введет Соединенными Штатами в список террористов. Он попал и в "черный список" ЕС.

В своей аудиозаписи Чатаев угрожал властям Грузии гражданам Грузии и туристам. Аудиозапись он направил контртеррористическому центру из Турции.

Это требование, естественно, не было удовлетворено, а аудиозапись стала еще одним доказательством связи Борчашвили с террористической организацией.

Следует отметить, что имя Ахмеда Чатаева стало известно общественности в ходе расследования Лапанкурской спецоперации, проведенной при власти Саакашвили. Тогда была уничтожена группа северокавказцев, которая планировала перебраться из Грузии в Россию с целью дать русским повод для нанесения ударов по Грузии. Эта попытка была пресечена. Ахмед Чатаев выжил. Однако, после прихода к власти "Грузинской мечты" он был освобожден. Чатаев покинул Грузию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Сербия будут сотрудничать в сфере торговли и экономики
В Грузии будет создана единая база лиц, зависимых от азартных игр
Китайская компания завершила прокладку самого длинного ж/д тоннеля в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
Сильный ветер оборвал линии электропередач в Очамчирском и Ткварчельском районах
Открытие ж/д сообщения через Абхазию на встрече с Карасиным не обсуждалось - Абашидзе
Российским оккупантам в Абхазии передали ключи от квартир
После закрытия школы в Тагилони часть преподавателей остались безработными
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чиковани: Решение Госдепартамента США является подтверждением твердых стратегических отношений между странами
Представители 50 стран соберутся в Тбилиси на форуме Шелкового пути
Между грузинским парламентом и Народным собранием республики Беларусь подписано совместное заявление
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна