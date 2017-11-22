Макишвили: В ходе спецоперации в Тбилиси ликвидирован Ахмед Чатаев

22.11.2017 23:06 В результате спецоперации Тбилиси ликвидирован один из известных террористов Ахмед Чатаев. Об этом сообщает Давид Макишвили, один из грузинских бойцов АТО в Украине.



"По моей информации, в ходе сегодняшней операции ликвидирован Ахмед Чатаев и члены его охраны", - пишет Макишвили.



Два года назад он прислал грузинским властям аудио-запись с угрозами. Он требовал освобождения бывшего имама села Джокола (Панкисское ущелье), задержанного в 2015 году по обвинению в связях с террористической организацией.



В марте 2015 года появились первые сообщения о том, что Чатаев руководил одним из подразделений террористов в Сирии. В этом подразделении воевали в основном чеченцы, хотя были и выходцы из Дагестана и Грузии.



Вскоре Чатаев был введет Соединенными Штатами в список террористов. Он попал и в "черный список" ЕС.



В своей аудиозаписи Чатаев угрожал властям Грузии гражданам Грузии и туристам. Аудиозапись он направил контртеррористическому центру из Турции.



Это требование, естественно, не было удовлетворено, а аудиозапись стала еще одним доказательством связи Борчашвили с террористической организацией.



Следует отметить, что имя Ахмеда Чатаева стало известно общественности в ходе расследования Лапанкурской спецоперации, проведенной при власти Саакашвили. Тогда была уничтожена группа северокавказцев, которая планировала перебраться из Грузии в Россию с целью дать русским повод для нанесения ударов по Грузии. Эта попытка была пресечена. Ахмед Чатаев выжил. Однако, после прихода к власти "Грузинской мечты" он был освобожден. Чатаев покинул Грузию.















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