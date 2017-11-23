Обвиняемому в связях с террористической группировкой россиянину грозит от 10 до 17 лет лишения свободы

23.11.2017 21:57 Расследование в отношении лица, задержанного во время спецоперации на улице монаха Габриэла в Тбилиси, ведется по статьям 328 и 323 УК Грузии, что предполагает тюремное заключение сроком от 10-ти до 17-ти лет.



Как заявляют в Главной прокуратуре Грузии, следствие ведется по статье – объединение в иностранной террористической организации и оказание ей помощи в террористической деятельности, а также –противозаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с террористической целью.



«Обвинение предъявлено за объединение в иностранной террористической организации и оказание ей помощи в террористической деятельности, а также противозаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с террористической целью», - заявляют в прокуратуре.



В связи с предъявленным обвинением и проходящим расследованием адвокат обвиняемого заявлений не делает.



Сегодня ранее адвокат задержанного заявил, что его подзащитный является гражданином России. Имя и фамилия задержанного не называется.















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