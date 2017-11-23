|
Обвиняемому в связях с террористической группировкой россиянину грозит от 10 до 17 лет лишения свободы
23.11.2017 21:57
Расследование в отношении лица, задержанного во время спецоперации на улице монаха Габриэла в Тбилиси, ведется по статьям 328 и 323 УК Грузии, что предполагает тюремное заключение сроком от 10-ти до 17-ти лет.
Как заявляют в Главной прокуратуре Грузии, следствие ведется по статье – объединение в иностранной террористической организации и оказание ей помощи в террористической деятельности, а также –противозаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с террористической целью.
«Обвинение предъявлено за объединение в иностранной террористической организации и оказание ей помощи в террористической деятельности, а также противозаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с террористической целью», - заявляют в прокуратуре.
В связи с предъявленным обвинением и проходящим расследованием адвокат обвиняемого заявлений не делает.
Сегодня ранее адвокат задержанного заявил, что его подзащитный является гражданином России. Имя и фамилия задержанного не называется.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна