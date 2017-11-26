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Глава СГБ Грузии допускает версию о ликвидации Чатаева, но подтвердить пока не может


26.11.2017   15:45
У Службы госбезопасности Грузии есть подозрения, что в ходе спецоперации в Тбилиси был ликвидирован международный террорист Ахмет Чатаев, заявил глава СГБ Вахтанг Гомелаури.

«Есть подозрение, что это может быть этот человек (Ахмет Чатаев – прим. «Новости-Грузия»), однако точный ответ, был ли это Чатаев или нет, будет получен после проведения экспертизы, когда будет сделан ДНК-анализ. Сейчас я не могу сказать этого предварительно, исходя из того, что продолжается расследование», — заявил Гомелаури журналистам во время церемонии похорон спецназовца Вано Голашвили, погибшего во время спецоперации 22 ноября.

Он добавил, что у СГБ также была «оперативная информация о планировании крупномасштабного мероприятия». «Кажется, мы его предотвратили», — добавил глава СГБ, не уточнив, что именно он подразумевает под «крупномасштабным мероприятием».

Гомелаури также рассказал, что в расследование дела включены эксперты из США, которые помогают своим грузинским коллегам в проведении следственных мероприятий.

«О новых деталях спецоперации пока не могу говорить, однако могу вам сказать, что подключились наши стратегические партнеры — американская сторона. У них более опытные специалисты, чем у нас, как по экспертному, так и по следственному направлению», — сообщил Гомелаури.

Как уже сообщалось, контртеррористическая спецоперация 22 ноября в Исанском районе Тбилиси продолжалась около 20 часов. В ней принимали участие около сотни сотрудников спецподразделений и несколько единиц полицейской бронетехники.

Во время спецоперации ранения получили пятеро сотрудников правоохранительных органов, один из них в тот же день скончался в больнице.

Все трое находившихся в квартире обвиняемых в терроризме лиц были ликвидированы. Власти воздерживается сообщать о гражданстве ликвидированных преступников и о том, в чем именно они обвинялись.

Руководство силовых структур в комментариях отмечает, что произошедшее связано с международным терроризмом и следствие по этому факту ведется не только в Грузии, но и за границей.
Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/glava-sgb-vo-vremya-spetsoperatsii-v-tbilisi-mog-byt-likvidirovan-chataev/#t20c






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