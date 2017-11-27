Двум подозреваемым удалось сбежать из квартиры, которую штурмовали спецназовцы - источник Р2

27.11.2017 12:48 Телекомпания "Рустави 2" получила от неназванного источника фотографии, сделанные в ходе спецоперации по улице Габриэла Салоси.



Как сообщает телекомпания, на фото настолько четко видны лица ликвидированных террористов, что их могут опознать люди, которые близко их знали.



Личности ликвидированных официально пока не установлены, однако руководитель Службы государственной безопасности не исключил, что среди них может быть Ахмед Чатаев.



Источник утверждает также, что у него на руках обоймы, которые несколько дней назад держали террористы, и которыми они стреляли в спецназовцев. Он прислал телекомпании и подтверждающие фото.



Кроме того, телекомпании были переданы фотографии, которые по сообщению источника, распространили на всех погранично-пропускных пунктах Грузии. По этой информации, в квартире, которую пытались штуромовать более чем 100 спецназовцев, находились не 4, а 6 вооруженных мужчин. Источник говорит, что после спецоперации двое мужчин смогли сбежать, и следствие до сих пор ищет их.



«Это порождает дополнительные вопросы относительно качества проведения спецоперации: как так произошло, что у спецназовцев фактически перед носом похитили вещественные доказательства?



Если это на самом деле так, получается, что часть оружия, которым в тот день пользовались террористы, не лежит в деле, поскольку кто-то тайком вынес его оттуда, и никто об этом не узнал, и не знал до этой минуты», - заявили в передаче «P.S.» телеканала «Рустави 2».

















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