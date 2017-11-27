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Чатаев действительно хотел приехать в Грузию - Умар Идигов


27.11.2017   20:12
Президент Фонда интеграции народов Кавказа Умар Идигова считает, что грузинские правоохранители ошибочно задержали обвиняемого в терроризме Саеда Дудаева.

По его словам, задержанный является его родственником, и знает, что он не связан с терроризмом. По словам Идигова, задержанный раньше жил в той квартире, где проводилась спецоперация.

"Саед Дудаев не был ни во что вовлечен. Квартиру, где проводилась спецоперация, насколько мне известно, сдавали чеченской семье, и это была семья Дудаева. Приезжали в Грузию, у них был свой бизнес, бизнес частей машины. Этого человека ошибочно задержали. Если помните, люди, которые раньше жили в этой квартире, тоже были задержаны. Он никогда не был связан с терроризмом. Он не был знаком ни с кем из тех, кто проживал в той квартире. Если бы был знаком, сражался бы вместе с ними и, наверное, погиб бы"- заявил Умар Идигов.

Напомним, что сегодня стало известно, что задержанным по делу о проведенной в Тбилиси антитеррористической операции является Саед Дудаев. Ранее прокуратура и адвокат отказывались называть имя задержанного, ссылаясь на то, что этого не хочет сам Дудаев.

Что касается Ахмеда Чатаева, то Идигов рассказал, что два месяца назад с ним связывались представители Чатаева, так как он хотел приехать в Грузию.

Идигов заявил, что он передал Чатаеву воздержаться от поездки в Грузию.

"Чатаев собирался приехать в Грузию. Примерно два месяца назад ко мне обратились его представители и сказали, что он хочет приехать в Грузию, но я передал ему, что нет такого шанса. Человек разыскивается по международному Интерполу, и из-за чеченцев Грузия и без того ходит по лезвию ножа. Поэтому я просил передать ему, чтобы он воздержался от этой поездки"- заявил Умар Идигов.







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