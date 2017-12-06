США поддерживают членство Грузии в НАТО - Тиллерсон

06.12.2017 16:35 Соединенные Штаты Америки поддерживают членство Грузии в североатлантическом альянсе. Об этом государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил после встречи с Михаилом Джанелидзе в Брюсселе.



Тиллерсон встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе в рамках министериала НАТО в Брюсселе.



«Сегодня у нас была встреча с министром иностранных дел Грузии. Мы поддерживаем будущее членство Грузии в североатлантическом альянсе», — заявил Рекс Тиллерсон.















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