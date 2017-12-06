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США поддерживают членство Грузии в НАТО - Тиллерсон
06.12.2017 16:35
Соединенные Штаты Америки поддерживают членство Грузии в североатлантическом альянсе. Об этом государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил после встречи с Михаилом Джанелидзе в Брюсселе.
Тиллерсон встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе в рамках министериала НАТО в Брюсселе.
«Сегодня у нас была встреча с министром иностранных дел Грузии. Мы поддерживаем будущее членство Грузии в североатлантическом альянсе», — заявил Рекс Тиллерсон.
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