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Завершились грузино-норвежские военные учения


07.12.2017   17:34
Завершились командно-штабные тренировки "Палдо 2017". Сегодня в полевом лагере "Палдо" 20-й кадровой бригады Национальной гвардии Вооруженных сил Грузии состоялась итоговая встреча результатов учений. Тактическое обучение, организованное Национальной гвардией, продолжалось четыре дня, и в нем вместе с грузинскими военнослужащими в качестве наблюдателей участвовали представители восьмого округа норвежской внутренней гвардии.

Норвежские инструкторы поделились своим опытом с грузинскими военными. Они положительно оценили уровень подготовки сотрудников личного состава Национальной гвардии, и обсудили детали следующих учений. По словам представителя восьмого округа внутренней гвардии Норвегии, полковника Ивархофа, уровень подготовки представителей Национальной гвардии значительно улучшился.

Мероприятие было нацелено на совершенствование процедур управления подразделения.
"Тактическое обучение без привлечения сил" является вторым этапом нового проекта сотрудничества с внутренней гвардией Норвегии, в рамках которого планируется проведение ряда мероприятий, в том числе международных учений.








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