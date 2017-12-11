С будущего года в вооружении грузинских военных появятся французские зенитно-ракетные комплексы "Мистраль"

11.12.2017 13:41 Параллельно перспективы оснащения грузинской армии американскими противотанковыми "Джавелин", с будущего года в вооружении грузинских военных появятся французские переносные зенитно-ракетные комплексы "Мистраль". Эксклюзивную информация в связи с этим распространила газета "Квирис палитра".



По информации издания, грузинско-французское соглашение о закупке средств воздушной обороны было оформлено в 2015 году, однако до сих пор не известно, конкретно покупку какого французского зенитно-ракетного комплекса подписала грузинская сторона.



"По подтвержденной информации, полученной из европейских неофициальных источников, в 2018 году в вооружении грузинской армии должны появиться "Мистрали"- французские переносные зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия.



Французские переносные зенитно-ракетные комплексы "Мистраль" рассчитаны на защиту от самолетов и вертолетов противника, летящих на низкой высоте. У зенитчиков "Мистраль", из-за небольших габаритов комплекса, будет возможность оперативно менять огневые позиции, хорошо замаскироваться и устроить засаду вблизи от мест, где ожидается полет боевой авиации противника на низкой высоте.



В то же время контракт предусматривает поставку "Мистралей" третьей модификации, тактико-технические характеристики которых улучшены. Французские "Мистраль" относятся к тому же классу, что и российские "Иглы" и американские "Стингеры", но боец стреляет зенитную ракету из комплекса, прикрепленного на специальную подставку, а не с плеча, как "Стингер" и "Иглу", поэтому ее несколько тяжело оперативно переносить вручную, но грузинская сторона получит французские "Мистраль" установленными на машинах высокой проходимости, что увеличит мобильность этих зенитных средств.



Французская армия взяла на вооружение "Мистраль" в 1988 году, и до сих пор выпущены около 16 000 зенитных ракет. Комплекс находится на вооружении 25 стран мира. В настоящем производят его улучшенный вариант Mistral-3.



Инфракрасная головка прицела зенитной ракеты "Мистраль" массой 18,7 кг. может повредить/сбить воздушный объект, летящий со скоростью 1500 км.ч. с расстояния от 500 до 6 000 метров, и в диапазоне от 5 до 3000 метров высоты. В боевой части массой 3 килограмма помещено маленькое ядро 1 килограмма гексогена и 1500 штук вольфрама. Ракета оснащена контактными и бесконтактными (лазерными) взрывателями"- пишет издание.



Кроме того, по информации "Квирис палитра", Грузия купила у Франции мобильные радиолокаторы.



Трехмерная мобильная радиолокационная станция GM200 является тактическим радаром, который в режиме обозрения обнаруживает воздушные цели в радиусе 250 километров (в это время антенна радара выполняет 20 оборотов в минуту), а в радиусе 100 километров может целенаправлять зенитные ракеты (в данном случае скорость оборота антенны радара увеличивается до 40 в минуту).



Что касается GM400, согласно опубликованной информации, его тактически-технические возможности вдвое увеличены, в частности, он обнаруживает истребитель на максимальном расстоянии 450 километров, а крылатую ракету на расстоянии 250 километров.



















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