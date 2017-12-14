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Глава СГБ направился в Беларусь


14.12.2017   18:49
Глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури отправился с официальным визитом в республику Беларусь.

В Минске Гомелаури принимает участие в мероприятиях, приуроченных 100-летнему юбилею создания Службы госбезопасности республики Беларусь.

Кроме того, в рамках визита будет подписано соглашение об обмене секретной информацией и двусторонней защите между Грузией и Беларусью.

Аналогичные соглашения у Грузии действуют с США и другими странами-членами НАТО и ЕС.






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