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Глава СГБ направился в Беларусь
14.12.2017 18:49
Глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури отправился с официальным визитом в республику Беларусь.
В Минске Гомелаури принимает участие в мероприятиях, приуроченных 100-летнему юбилею создания Службы госбезопасности республики Беларусь.
Кроме того, в рамках визита будет подписано соглашение об обмене секретной информацией и двусторонней защите между Грузией и Беларусью.
Аналогичные соглашения у Грузии действуют с США и другими странами-членами НАТО и ЕС.
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