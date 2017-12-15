Тайная история российского консульства в Сан-Франциско

15.12.2017 20:50 Журналист Зак Дорфман в статье для Foreign Policy задается вопросом, почему власти США закрыли российское генконсульство именно в Сан-Франциско, а не Нью-Йорке, Сиэтле или Хьюстоне. Он приходит к выводу, что дело в "интенсивной, устойчивой и интригующей картине шпионажа", связанной с этой дипмиссией.



Бывшие сотрудники американской разведки рассказали журналисту, что консульство в Сан-Франциско становилось источником "странной активности" чаще, чем какое-либо другое российское диппредставительство. По словам одного из источников, предполагаемые российские шпионы "делали необычные вещи в местах, где их быть не должно". Российские официальные лица в Вашингтоне не отреагировали на попытки связаться с ними для получения комментария по электронной почте и телефону, добавляет Дорфман.



Бывшие высокопоставленные сотрудники американских спецслужб, большинство из которых работали в контрразведке в Сан-Франциско, сообщили, что консульство "играло уникальную роль в российских операциях по сбору разведданных в США в качестве важного и, возможно, не имеющего равных центра технической деятельности по добыванию информации".



Американские власти десятилетиями знали об этом, поскольку консульство расположено неподалеку от Силиконовой долины, Стэнфордского университета и Университета в Беркли, а также лабораторий по разработке ядерных вооружений. Один из собеседников журналиста рассказал о "диспропорциональном числе" в Сан-Франциско сотрудников российской разведки, специализирующихся на науке и технологиях. Некоторые из них были экспертами по шифрованию, и их задачей было выявление новых разработок в этой области в Силиконовой долине. "Второй экс-сотрудник разведки отметил, что российские агенты в Сан-Франциско давно испытывали интерес к выстраиванию отношений с местными экспертами по технологиям и венчурными компаниями", - повествует Дорфман.



"Как отметили многие бывшие чиновники, что менялось, так это интенсивность российской деятельности. По словам Кэтлин Пакетт, которая два десятилетия работала в контрразведке в области залива Сан-Франциско, "в 2000-х русские проявляли больше агрессивности, чем в 1980-х", - говорится в статье.



Около десяти лет назад "предполагаемые сотрудники российских спецслужб, нередко хорошо зная, что за ними следит ФБР, начали демонстрировать необъяснимое и странное поведение в отдаленных, заброшенных или, казалось, просто случайных местах".



"Вполне вероятно, рассказали мне источники, что закрытие консульства связано с тем, что сотрудники американской разведки окончательно подтвердили давние подозрения в отношении целей этой российской деятельности. Или же должностные лица просто не могли больше игнорировать эти чрезвычайно агрессивные попытки собрать разведданные и ухватились за возможность сорвать их после очередного дипломатического выпада со стороны Путина", - пишет Дорфман.



Приводя пример "странного" поведения, Дорфман рассказывает: "Вот Стинсон-Бич, куда из города можно доехать за 45 минут. Представьте, что у края воды стоит мужчина в костюме - мужчина, который известен американской разведке как российский агент. У него в руке маленькое устройство. Он несколько минут смотрит на океан, разворачивается, идет к машине и уезжает".



Предполагаемые российские разведчики - работающие под дипломатическим прикрытием или под видом туристов - прогуливались также по пшеничным полям и по горам тихоокеанского Северо-Запада, говорится в статье.



Стивен Холл, руководивший в прошлом операциями ЦРУ в России, рассказал, что у России есть "продолжительный и успешный опыт использования легальных путешественников" для сбора разведданных. "Это, например, может быть и тот, кто получает визу, чтобы выступить с научной презентацией, и тот, кто говорит, что хочет в отпуске посетить Долину Напа", - сказал он.



Странное поведение было замечено и на заправках в городках неподалеку от пятой межштатной автомагистрали в Калифорнии. "Водитель стоял рядом с машиной, не покупая топливо. Пассажир приблизился к дереву и несколько раз его обошел. Затем они оба сели в машину и уехали. Предполагаемые агенты российской разведки несколько раз выполняли одни и те же странные ритуалы на одних и тех же заправках", - рассказывает Дорфман.



Появилось множество теорий, объясняющих эти действия. Согласно одной из них, русские пытались запутать агентов ФБР и проверить их возможности, согласно другой - агенты передавали данные друг другу по коротковолновой радиосвязи. Однако многое не вписывалось в эти рамки. "Согласно многочисленным источникам, одна повторяющаяся и тревожная особенность этих действий заключалась в том, что они часто происходили там, где под землей находятся узлы, соединяющие волоконно-оптическую кабельную сеть страны", - говорится в статье.



"Со временем, как рассказали многие бывшие сотрудники разведки, ФБР пришло к выводу, что Россия занялась масштабной, продолжительной и непрерывной операцией по сбору данных: миссией по исчерпывающему поиску всех подземных коммуникационных узлов Америки, нанесению на карту и каталогизации точек в волоконно-оптической сети, где передавались данные", - пишет Дорфман. При этом порой российские агенты "пытались проникнуть в коммуникационную инфраструктуру, особенно там, где подводные кабели выходят на поверхность на атлантическом и тихоокеанском побережье".



"Но что "действительно раздражало", рассказал бывший руководитель контрразведки, это внимание русских к узлам связи вблизи военных баз. Согласно множеству источников, американские должностные лица в итоге пришли к выводу, что конечная цель Москвы заключалась в том, чтобы иметь возможность оборвать коммуникационные линии и парализовать систему командования и контроля вооруженных сил США в случае конфронтации между двумя державами", - рассказывает автор статьи.



"Если они могут отключить нашу сеть, мы ослепнем. Они близки к тому, чтобы уравнять правила игры", - приводит Дорфман комментарий экс-сотрудника разведки.



Сопоставив эти данные с маршрутами российских полетов в рамках Договора по открытому небу, в американской разведке заметили "тревожные закономерности": предполагаемые агенты появлялись в местах, где недавно проводились или были проведены позже российские полеты.



Если агенты были на месте до полета, то, скорее всего, они помогали с определением координат для будущих миссий в рамках "Открытого неба", рассказали бывшие сотрудники разведки. Если они появлялись там позднее, то, по мнению американских властей, "русские определяли возможный объект интереса (например, волоконно-оптический узел) и хотели лично проверить данные, полученные ранее во время полета".



Кроме того, агенты появлялись и прямо под пролетающими российскими самолетами-разведчиками. "Предположение заключалось в том, что между самолетом и человеком на земле могла происходить некая коммуникация. Трудность заключалась в том, чтобы точно установить, что они делали", - рассказал бывший сотрудник разведки. Согласно одной из теорий, самолеты могли использоваться как "коммуникационная платформа", "своего рода вышка сотовой связи" для передачи данных.



"Если американский наблюдатель следит за тремя функциями на борту, совершающем полет в рамках "Открытого неба", возможно, есть и скрытая четвертая функция - вне поля зрения наблюдателей и не приходящая им на ум. И пока наблюдатель следит за этими другими функциями, под носом у него идет передача и получение данных", - сказал бывший сотрудник разведки.



Возвращаясь к российскому консульству в Сан-Франциско, автор статьи отмечает, что в 1970-80-х СССР интересовала здесь скорее экономическая информация. При этом постепенно с помощью сложной электроники, установленной на крыше здания, начала проводиться прослушка Силиконовой долины.



Упор на техническую разведку сохранялся до самого последнего времени. "Почти все, кто там работал, были технарями, а не агентами", - рассказал один из бывших сотрудников разведки. "И как их оберегали - они редко бывали в обществе. Работа, дом, работа, дом. Если они выходили проветриться, поиграть в хоккей или выпить, то были в группе. Внедриться было трудно", - отметил он.



Такая деятельность консульства, вероятно, связана с его расположением - на вершине холма неподалеку от океана. По предположению американских властей, российские агенты могли связываться с подводными лодками, траулерами, гидроакустическими станциями, а также следить за американскими субмаринами с ядерным оружием на борту, рассказал экс-сотрудник разведки.



"В целом, сказал тот же чиновник, "очень вероятно", что консульство выполняло для России функции секретного центра связи на всем Западе Соединенных Штатов - а возможно, и во всем Западном полушарии", - пишет Дорфман.



По словам одного из собеседников Дорфмана, эта деятельность продолжится. "Мы снова в большой игре. Сан-Франциско всегда было в фокусе российских интересов. Эта работа не прекратится".















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