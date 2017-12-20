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Конгресс США одобрил продажу Грузии систем Javelin - глава Минобороны


20.12.2017   13:08
Хочу впервые сообщить вам, что вчера Конгресс США принял положительное решение относительно продажи Грузии систем Javelin, - об этом заявил кандидат в министры обороны Леван Изория, выступая с речью на объединенном заседании нескольких парламентских комитетов.

По словам Левана Изория, решение Конгресса США означает признание тех реформ, которые провело грузинское оборонное ведомство.

«У нас есть важный успех с точки зрения приобретения противотанковых систем Javelin. 29 марта текущего года я письменно обратился к департаменту обороны США. Публично об этом решении стало известно в ноябре. Политическое решение уже принято и хочу впервые сообщить вам, что вчера Конгресс США принял положительное решение по этому вопросу», - заявил Леван Изория.






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