Конгресс США одобрил продажу Грузии систем Javelin - глава Минобороны

20.12.2017 13:08 Хочу впервые сообщить вам, что вчера Конгресс США принял положительное решение относительно продажи Грузии систем Javelin, - об этом заявил кандидат в министры обороны Леван Изория, выступая с речью на объединенном заседании нескольких парламентских комитетов.



По словам Левана Изория, решение Конгресса США означает признание тех реформ, которые провело грузинское оборонное ведомство.



«У нас есть важный успех с точки зрения приобретения противотанковых систем Javelin. 29 марта текущего года я письменно обратился к департаменту обороны США. Публично об этом решении стало известно в ноябре. Политическое решение уже принято и хочу впервые сообщить вам, что вчера Конгресс США принял положительное решение по этому вопросу», - заявил Леван Изория.















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