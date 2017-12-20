|
Конгресс США одобрил продажу Грузии систем Javelin - глава Минобороны
20.12.2017 13:08
Хочу впервые сообщить вам, что вчера Конгресс США принял положительное решение относительно продажи Грузии систем Javelin, - об этом заявил кандидат в министры обороны Леван Изория, выступая с речью на объединенном заседании нескольких парламентских комитетов.
По словам Левана Изория, решение Конгресса США означает признание тех реформ, которые провело грузинское оборонное ведомство.
«У нас есть важный успех с точки зрения приобретения противотанковых систем Javelin. 29 марта текущего года я письменно обратился к департаменту обороны США. Публично об этом решении стало известно в ноябре. Политическое решение уже принято и хочу впервые сообщить вам, что вчера Конгресс США принял положительное решение по этому вопросу», - заявил Леван Изория.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна