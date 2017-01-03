Усупашвили не исключает досрочной отставки президента Грузии

03.01.2017 12:50 Экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили считает, что президент Георгий Маргвелашвили может досрочно подать в отставку.



В интервью газете «Квирис палитра» Усупашвили рассказал как, по его мнению, Маргвелашвили отреагирует на намерение правящей партии «Грузинская мечта» изменить конституцию с целью отменить избрание президента прямым всеобщим голосованием и сократить его полномочия.



«Возможно, что президент в ситуации, когда до истечения президентского срока остается один год, обратится к грузинскому народу и скажет: «Мечта» отнимает у вас право прямых выборов президента, я бессилен противостоять этим изменениям. Однако я уйду в отставку досрочно и до тех пор, пока изменения войдут в силу, я дам вам шанс еще раз избрать президента и следующие пять лет – до 2022 года, у вас будет избранный вами президент», — сказал Усупашвили.



Если Георгий Маргвелашвили уйдет в отставку, то согласно конституции, в течение 40 дней должны состоятся новые выборы президента, отметил бывший спикер.



Также в 2020 году состоятся парламентские выборы и, возможно, новый парламент пересмотрит решение о том, что президента не избирают на всеобщих выборах, а назначает парламент.



«Если в таких условиях Георгий Маргвелашвили или другой – не проправительственный кандидат победит на выборах, будущий президент, в плане политического веса, станет серьезной фигурой. Соответственно, «Мечта» может получить гораздо более сильного президента», — подчеркнул Усупашвили.



На последних парламентских выборах в октябре 2016 года правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу и получила в парламенте конституционное большинство – то есть право единолично менять любой закон, в том числе и конституцию.

















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