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В региональных госучреждениях началась волна увольнений


06.01.2017   12:03
В региональных администрациях и государственных предприятиях десятки людей освобождают с работы под мотивом реорганизации. Только в Самегрело из государственных учреждений уволены более чем 60 человек.

В регионе Самегрело в целом работают 16 Непредпринимательских юридических лиц, из которых уже уволили около 40 человек. В мэрии планируют начать сокращения с 15 января. 27 сотрудников уже лишились работы в администрации Зугдиди. Причиной называют аттестационные экзамены, которые провели почти месяц назад.

10% реорганизация в государственном театре Озургети в основном коснулась технического персонала. Руководитель НЮЛ сократил 15 человек. В том числе уборщиц, осветителей, машинистов сцены и сотрудников гардероба. Директор государственного театра Озургети говорит, что столько сотрудников ему не нужны.

Из-за реорганизации-оптимизации вчера было шумно и в Гурджаани. Словесная перепалка в Центре культуры началась после того, как распространилась информация об освобождении сотрудников с работы. Какая часть вернется после праздников на работу, или по каким критериям изберут исполняющего обязанности, не уточняется.






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