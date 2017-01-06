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В региональных госучреждениях началась волна увольнений
06.01.2017 12:03
В региональных администрациях и государственных предприятиях десятки людей освобождают с работы под мотивом реорганизации. Только в Самегрело из государственных учреждений уволены более чем 60 человек.
В регионе Самегрело в целом работают 16 Непредпринимательских юридических лиц, из которых уже уволили около 40 человек. В мэрии планируют начать сокращения с 15 января. 27 сотрудников уже лишились работы в администрации Зугдиди. Причиной называют аттестационные экзамены, которые провели почти месяц назад.
10% реорганизация в государственном театре Озургети в основном коснулась технического персонала. Руководитель НЮЛ сократил 15 человек. В том числе уборщиц, осветителей, машинистов сцены и сотрудников гардероба. Директор государственного театра Озургети говорит, что столько сотрудников ему не нужны.
Из-за реорганизации-оптимизации вчера было шумно и в Гурджаани. Словесная перепалка в Центре культуры началась после того, как распространилась информация об освобождении сотрудников с работы. Какая часть вернется после праздников на работу, или по каким критериям изберут исполняющего обязанности, не уточняется.
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