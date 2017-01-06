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Угулава намерен разрешить противоречия в ЕНД при личной встрече с Саакашвили


06.01.2017   21:22
Вышедший на свободу Гиги Угулава в связи с нынешними противоречиями в «Национальном движении» намерен встретиться с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Покинув т.н. Матросовскую тюрьму, Угулава заявил журналистам, что сначала поговорит с Михеилом Саакашвили, а затем встретится с ним. Кроме того, он призвал членов партии к «2-3-дневным каникулам».

«Что касается самого интересного для вас и самого болезненного для меня вопроса. Здесь мои дети и мои друзья, третье, что у меня было, это партия. Я в другой партии и не был. Для меня очень болезненно то, что происходит, то, за чем я наблюдаю. Меня очень огорчает происходящее. Я собираюсь встретиться и с Мишей, поговорю с ним и как только будет возможность, встречусь. Я собираюсь встретиться со всеми группами, чтобы выйти из кризиса, чтобы согласовать позиции. Хочу попросить все стороны, участников или людей, борющихся в «Фейсбуке», взять рождественские каникулы. Дайте мне 2-3 дня», - заявил Угулава.

Напомним, что Гиги Угулава был освобожден сегодня из тюремного заключения, куда он попал по обвинению в растрате государственного имущество. Апелляционный суд изменил формулировку обвинения на "Превышение служебных полномочий" и сократил срок заключения, который истекает 9 января. Согласно действующему в Грузии закону о заключении, лицо освобождается из заключения за день до истечения срока, однако, если этот день приходится на выходные, то в последний рабочий день перед днем истечения срока лишения свободы.






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