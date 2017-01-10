Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Деканоидзе объяснила, почему в Украине не получаются реформы


10.01.2017   23:11
Экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе считает, что руководство страны пыталось использовать ее и других реформаторов как ширму, чтобы сохранить коррупцию. Об этом она заявила в интервью KyivPost.

По ее словам, реформаторы в украинском правительстве занимают низшие должности, а затем используются как "козлы отпущения", если реформы не удаются.

"Этой стране не хватает целенаправленной и крепкой команды, которая будет полностью предана радикальным реформам. Есть очень много заинтересованных сторон, и нет единой команды, заинтересованной в ликвидации коррупции", - сказала Деканоидзе.

Она рассказала, что работа в Украине отличается от ее опыта в Грузии при президенте Михеиле Саакашвили. По ее словам, в Грузии было больше политической воли побороть коррупцию

"У нас была роскошь иметь единую команду. У нас был президент, который принял очень жесткие решения", - пояснила она.

Деканоидзе напомнила, что в связи с протестами активистов приостановила назначение Валерия Лютого руководителем полиции Черкасской области. Однако после ее увольнения Лютого утвердили в должности.

Напомним, 14 ноября 2016 года Хатия Деканоидзе объявила о своей отставке с должности главы Национальной полиции.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Портом в Анаклия заинтересовался оператор SSA Marine
The Telegraph советует обязательно посетить Тбилиси
Норвегия решила отказаться от FM радиотрансляции
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Президент Грузии призвал международное сообщество отреагировать на снос церкви в Абхазии
Оккупанты снесли церковь в Абхазии под военные нужды
В Сухуми придумывают новые фокусы для гальских грузин
Сухумскому кафедральному собору присвоен статус памятника культурного наследия
В Сухуми избили россиянку
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с госсекретарем МИД Франции
Родственникам погибших 20 лет назад мирных чеченцев начали выдавать их останки
Американские сенаторы предлагают расширить санкции против России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна