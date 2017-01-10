Деканоидзе объяснила, почему в Украине не получаются реформы

10.01.2017 23:11 Экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе считает, что руководство страны пыталось использовать ее и других реформаторов как ширму, чтобы сохранить коррупцию. Об этом она заявила в интервью KyivPost.



По ее словам, реформаторы в украинском правительстве занимают низшие должности, а затем используются как "козлы отпущения", если реформы не удаются.



"Этой стране не хватает целенаправленной и крепкой команды, которая будет полностью предана радикальным реформам. Есть очень много заинтересованных сторон, и нет единой команды, заинтересованной в ликвидации коррупции", - сказала Деканоидзе.



Она рассказала, что работа в Украине отличается от ее опыта в Грузии при президенте Михеиле Саакашвили. По ее словам, в Грузии было больше политической воли побороть коррупцию



"У нас была роскошь иметь единую команду. У нас был президент, который принял очень жесткие решения", - пояснила она.



Деканоидзе напомнила, что в связи с протестами активистов приостановила назначение Валерия Лютого руководителем полиции Черкасской области. Однако после ее увольнения Лютого утвердили в должности.



Напомним, 14 ноября 2016 года Хатия Деканоидзе объявила о своей отставке с должности главы Национальной полиции.

















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