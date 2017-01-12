В Тбилиси ранен зять президента Грузии (+видео)

12.01.2017 00:33 В Тбилиси ранен зять президента Грузии Миндиа Гогочури. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2". Согласно информации, в настоящее время место происшествия перекрыто правоохранителями. На месте работают экипажи патрульной полиции и эксперт-криминалисты.



Миндиа Гогочури является супругом дочери первой леди Маки Чичуа. Он переведен в центр неотложной медицинской помощи.



МВД пока воздерживается от разговора о случившемся. Там лишь отмечают, что следствие ведется по статьям 118 и 236-е - умышленное нанесение легкого повреждения здоровью и незаконное ношение-хранение-приобретение оружия.



Зять президента Минда Гогочури был вызван в прокуратуру в июле 2016 года в связи с заявлением президента, в котором Маргвелашвили заявлял о давлении на членов его семьи. Прокуратура по этому делу допросила зятя президента и его друга Михаила Татарашвили.



















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