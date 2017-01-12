|
Джон Керри побывал в Грузии с краткосрочным визитом
12.01.2017 12:22
Государственный секретарь США Джон Керри посетил Грузию с краткосрочным визитом. Его самолет приземлился в Тбилисском международном аэропорту.
Как сообщает «Фронт Ньюс» с ссылкой на МИД Грузии, глава Госдепа провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
«В ходе беседы стороны еще раз отметили важное значение стратегического партнерства Грузия- США. Первый заместитель министра иностранных дел поблагодарил правительство США за поддержку Грузии и лично Джона Керри- за вклад в углубление двусторонних грузино-американских отношений», -говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Со своей стороны американский дипломат отметил впечатляющий прогресс Грузии на пути демократического развития. Госсекретарь США еще раз подчеркнул важную роль Грузии в регионе.
Джон Керри пожелал успехов правительству Грузии и лично премьер-министру Георгию Квирикашвили, отмечают в МИД.
Это не первый визит Джона Керри в Грузию в ранге госсекретаря США. Глава Госдепа побывал в Грузии в июле 2016 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна