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Джон Керри побывал в Грузии с краткосрочным визитом


12.01.2017   12:22
Государственный секретарь США Джон Керри посетил Грузию с краткосрочным визитом. Его самолет приземлился в Тбилисском международном аэропорту.

Как сообщает «Фронт Ньюс» с ссылкой на МИД Грузии, глава Госдепа провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

«В ходе беседы стороны еще раз отметили важное значение стратегического партнерства Грузия- США. Первый заместитель министра иностранных дел поблагодарил правительство США за поддержку Грузии и лично Джона Керри- за вклад в углубление двусторонних грузино-американских отношений», -говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны американский дипломат отметил впечатляющий прогресс Грузии на пути демократического развития. Госсекретарь США еще раз подчеркнул важную роль Грузии в регионе.

Джон Керри пожелал успехов правительству Грузии и лично премьер-министру Георгию Квирикашвили, отмечают в МИД.

Это не первый визит Джона Керри в Грузию в ранге госсекретаря США. Глава Госдепа побывал в Грузии в июле 2016 года.






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