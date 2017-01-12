Джон Керри побывал в Грузии с краткосрочным визитом

12.01.2017 12:22 Государственный секретарь США Джон Керри посетил Грузию с краткосрочным визитом. Его самолет приземлился в Тбилисском международном аэропорту.



Как сообщает «Фронт Ньюс» с ссылкой на МИД Грузии, глава Госдепа провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.



«В ходе беседы стороны еще раз отметили важное значение стратегического партнерства Грузия- США. Первый заместитель министра иностранных дел поблагодарил правительство США за поддержку Грузии и лично Джона Керри- за вклад в углубление двусторонних грузино-американских отношений», -говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.



Со своей стороны американский дипломат отметил впечатляющий прогресс Грузии на пути демократического развития. Госсекретарь США еще раз подчеркнул важную роль Грузии в регионе.



Джон Керри пожелал успехов правительству Грузии и лично премьер-министру Георгию Квирикашвили, отмечают в МИД.



Это не первый визит Джона Керри в Грузию в ранге госсекретаря США. Глава Госдепа побывал в Грузии в июле 2016 года.















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