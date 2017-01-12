Развод по-грузински - ЕНД покидает часть лидеров

12.01.2017 16:03 Противоречия между лидерами "Единого национального движения" (ЕНД) – бывшей партии власти Грузии – оказались непреодолимыми и сегодня началось официальное разделение партии. Об этом заявил один из лидеров партии Давид Бакрадзе.



«Эти противоречия существовали всегда, но после парламентских выборов в 2016 году они особенно обострились. Противоречия касались стратегии партии и тактики, прошлого партии и оценки этого прошлого, настоящего и того места, которое партия должна занимать в партийной деятельности. И, что самое главное, противоречия касались будущего партии, методов нашей борьбы, и того, что мы можем предложить стране и народу.



Логическим продолжением этих противоречий и кульминацией были дебаты вокруг запланированного съезда партии. На наш взгляд, съезд в той форме, в которой он планируется, будет способствовать лишь расколу партии. Именно поэтому мы сегодня оказались перед реальностью разделения «Национального движения. Вы видите сегодня лица, которые в течение лет представляли "Национальное движение", боролись и никогда не отступали, когда против многих были возбуждены дела, не отступали на акциях, на улице, дебатах, в парламенте... Эти люди и эта команда была лицом, хребтом и опорой ЕНД в течение лет.



Неправильны любые оценки о том, что команда выходит [из партии], в действительности происходящее является разделением ЕНД. Это эмоционально тяжелое заявление, так как я был в этой команде и тогда, когда ей более всего было сложно. Любая сложная эмоция и боль всегда сопровождает создание будущее. Какими бы ни были разногласия между нами, с сегодняшнего дня это в прошлом, мы смотрим вперед и начинаем строить будущее", - заявил Бакрадзе.



В то же время уже бывший лидер ЕНД отметил, что задачей новой команды будет изменение ситуации в Грузии к лучшему. При этом он заявил бывшим соратникам, что новая команда будет им союзником в борьбе против режима Иванишвили.



Раскол в партии начался после ее поражения на выборах в парламент минувшим октябрем. ЕНД взяло всего 27 мандатов из 150. Противники Саакашвили обвиняют его в авторитаризме в партии, а сторонники собираются на съезд 20 января.



Следует отметить, что ряды ЕНД покидает 21 депутат из 27 прошедших в парламент.















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