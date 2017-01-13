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Голосование по безвизу для Грузии в Европарламенте состоится 2 февраля
13.01.2017 11:11
Европарламент проведет голосование по введению безвизового режима для грузинских граждан на пленарном заседании 2 февраля текущего года.
По информации МИД Грузии, об этом говорится в повестке дня Европарламента на февраль.
«Приветствуем то, что в институтах Евросоюза процедуры по предоставлению Грузии безвизового режима проходят без задержек и максимально оперативно.
Как известно, сегодня, 12 января в Комитете Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам (LIBE) было проведено голосование по либерализации безвизового режима для Грузии, и был утвержден окончательный текст соответствующей регуляции», - говорится в заявлении ведомства.
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