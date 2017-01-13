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Саакашвили об «отступниках» от Национального движения


13.01.2017   11:55
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет в связи с отделением от основанной им партии большой группы лидеров, вошедших в противостояние с ним, что в партии завершилось «правление лузеров» и «контроль над ней вернули себе несколько тысяч активистов».

«Наш народ показал свою силу и не допустил захват Национального движения и реализацию плана Иванишвили о моем изгнании из партии», - пишет Саакашвили на своей странице в Facebook.

«Сегодня все видели количество «отступников», а в многочисленности и силе Национального движения все убедятся на съезде 20 января», - говорит экс-президент, - «Гиги (Угулава) же, который говорил про меня много, чем об олигархе, посадившем его в тюрьму, напомнил мне (перешедшего во время правления Саакашвили в оппозицию Ираклия) Окруашвили и мне его по-человечески жаль».

«Завершилось посыпание головы золой и правление лузеров. Партия едина и сильна, как никогда за последние четыре года, так как контроль над ней вернули себе несколько тысяч активистов», - заявляет Саакашвили, который разыскивается властями Грузии по различным обвинениям, что он называет политически мотивированным преследованием.

«В будущем мы должны принять закон, который позволит избирателю, в случае обмана отозвать обратно депутата», - заявляет он.

Большинство депутатов, прошедших в Парламент по списку Национального движения, после разделения партии вместе с другими ее членами заявили о планах создания новой политической силы 12 января. Это решение предшествует запланированному на 20 января спорному съезду Национального движения и оно было объявлено спустя неделю после того, как бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава был освобожден из заключения.

Оставшийся в рядах Национального движения депутат Ника Мелия у центрального офиса партии вместе с активистами пришел позже на то же место, где бывшие члены партии заявили о выходе из партии.

«Мы уважаем их мнение – уходящий ушел», - заявил Мелия, - «Мы просто удивлены, что первый брифинг они провели в стиле Иванишвили и все свое время уделили ругательствам и мату в адрес Национального движения и президента Саакашвили».

Он также заявил, что уверен в том, что «многие из них, кто сегодня может считаться членом их команды, очень скоро образумятся и вернутся обратно».

«Сорвался план Иванишвили, чтобы Национальное движение ослабло и распалось», - продолжил он, - «Национальное движение является идеей европейской, свободной и успешной Грузии и эту идею ни один отдельно взятый политик не сможет победить, сколько бы их много не было».

«Сегодня завершилось затворничество в Национальном движении, непотизм, высокомерие, игнорирование собственного избирателя и с 20 января начнется новый путь обновленного Национального движения», - заявил Мелия.






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