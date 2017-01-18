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Дональду Трампу на инаугурацию подарят грузинскую чоху


18.01.2017   11:47
Избранному президенту США Дональду Трампу в день его инаугурации, 20 января, подарят грузинскую чоху.

Подарок для Трампа подготовила Палата культуры Грузии. Президент Палаты Давид Окиташвили заявил, что этот презент является символом дружбы Грузии и США.

«Палата культуры Грузии в связи с этим днем, вместе с «Домом одежды», создала чоху, которую после инаугурации передадут избранному президенту Америки в знак уважения и как залог дружбы», — говорится в сообщении на странице Окиташвили в фейсбуке.

Чоху Трампу передадут президент международной организации «Развитие демократического управления» Бадри Церцвадзе и руководитель представительства Грузии этой же организации Наталья Закареишвили, которые официально приглашены на церемонию инаугурации.

Церемония вступления Дональда Трампа в должность президента США начнется в пятницу, 20 января, в 9:30 утра по местному времени в Вашингтоне, перед зданием Капитолия.

Трамп ранее заявил, что его инаугурация станет «величайшей в истории». Между тем, около 30 конгрессменов-демократов намерены бойкотировать церемонию. Более того, Трамп испытывает серьезные затруднения с развлекательной частью мероприятия. Никто из значимых американских музыкантов не захотел выступать во время инаугурации.

"Новости-Грузия"





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