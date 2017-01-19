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Украина не выдаст России грузинского спецназовца, если подтвердится его участие в АТО - ГПУ


19.01.2017   20:43
Прокуратура проверяет информацию об участии гражданина Грузии Гии Церцвадзе в АТО в составе добровольческих сил и в случае ее подтверждения не выдаст его России. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Соломенский районный суд г. Киева применил временный арест сроком на 40 суток в отношении гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который находится в международном розыске и был задержан 15 января в аэропорту Жуляны.

Мужчина был объявлен в розыск Российской Федерацией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, якобы совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Вместе с тем, в ходе судебного заседания адвокат задержанного в устной форме сообщила, что ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны к нему сфабрикованы и носят политический характер.

Несмотря на это, прокуратурой инициировано проверку правдивости информации о его участии в АТО, которая сейчас проходит в тесном взаимодействии со стороной защиты.

"Заметим, что существует устоявшаяся практика невыдачи другой стране граждан, если это может грозить их жизни и здоровью. В случае подтверждения информации об участии последнего в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, стране-агрессору будет отказано в выдаче этого лица", - пояснили в прокуратуре.






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