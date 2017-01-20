Пост председателя ЕНД оставлен вакантным до возвращения Саакашвили в Грузию

20.01.2017 20:36 Пост председателя «Единого национального движения» оставлен вакантным до возвращения Михеила Саакашвили в Грузию, - данное решение принято на съезде партии, в ходе которого члены «Национального движения» проголосовали за соответствующий проект резолюции.



С текстом проекта резолюции участников съезда ознакомил один из лидеров партии Нугзар Циклаури.



«Поскольку третий президент Грузии является основателем и лидером «Единого национального движения», заложившим вместе с грузинским народом основание нового грузинского государства, поскольку он преследуется режимом Иванишвили, по политическим мотивам лишен гражданства Грузии и сам никогда не отказывался от председательства в «Национальном движении», мы, члены «Единого национального движения», постановляем: не проводить избрание председателя «Единого национального движения» до тех пор, пока Михеилу Саакашвили не будет дана возможность возвратиться в Грузию и полноценно участвовать в политических процессах», - заявил Циклаури.



После этого участники съезда проголосовали за резолюцию.















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