Сандра Руловс: Сердце Михаила Саакашвили бьется для Грузии

20.01.2017 23:01 Бывшая первая леди Грузии Сандра Руловс благодарит многочисленных сторонников и членов ведущей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» за верность партийным идеалам и поддержку лидера партии. Об этом, как сообщает «ФронтНьюс», супруга экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заявила на съезде партии.



Масштабный, седьмой по счету съезд "Единого Нацдвижения" проходит во Дворце спорта. По предварительным данным, там собрались более 7 тысяч делегатов. Там же, кроме супруги экс-президента Грузии, присутствуют мать бывшего главы государства Гиули Аласания и бабушка Мзия Церетели.



«С вашим участием и присутствием наша партия, Михеил Саакашвили становятся сильнее. В этой стране некоторые боятся даже тени Михаила… Они боятся всего. Как бы они не пытались причинить ему вред, они получат противоположный эффект. Вы знаете, что, когда Михаил встречается с препятствиями, он очень мобилизован. И чтобы они не предприняли против него, даже то, что у него отняли гражданство, он всегда остается грузином, потому, что его сердце бьется для Грузии.



Я уверена и в том, что если даже у нас отнимут дом и имущество, в семье каждого из вас найдется уютный уголок для нас.. Не имеет значения и то, что его заставили покинуть должность. Михаил сам создает новые места и там, где он находится в данный момент, он является ведущей силой. И все это- ваша заслуга», - сказала Руловс.















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