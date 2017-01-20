Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Первое распоряжение Трампа - США выходят из TTIP


20.01.2017   23:07
Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января на сайте Белого дома появилось распоряжение о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства.

Таким образом Трамп выполнил свое обещание, которое дал после победы на выборах, о выходе из Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP).

"Жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли могут быть использованы для обеспечения роста нашей экономики, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных районов нашей страны" – сказано в сообщению.

Заявленное станет возможным, когда США выйдет из Транстихоокеанского партнерства, считает Трамп.

Также администрация нового президента пообещала пересмотр условий по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). В сообщении указывается, что если партнеры по NAFTA откажутся пересмотреть договор, США откажутся и от этих соглашений.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что в первый же день после инаугурации намерен начать процедуру выхода США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (TTIP). Он высказался за заключение "двусторонних торговых соглашений".

Кроме того, Трамп намеревался снять запреты, касающиеся добычи углеводородов в США.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Продажи грузинских модельеров выросли
Roshen закрывает кондитерскую фабрику в Липецкой области
«Арси»: Банки и строительный бизнес являются конкурентами
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Вологодские авиалинии» готовятся летать в Абхазию
Оренбургская авиакомпания не планирует рейсы в Абхазию
Российская авиакомпания планирует выполнять рейсы в Абхазию
Хубуа: до остановки ИнгурГЭС осталось 35 метров воды
С российских военных требуют обратно командировочные, выданные на войну в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕНД утвердил Политсовет на своем съезде
Министр энергетики Грузии отказался от встречи с меньшинством
Квирикашвили назвал «успешным» визит грузинской делегации в Швейцарию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна