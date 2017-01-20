Первое распоряжение Трампа - США выходят из TTIP

20.01.2017 23:07 Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января на сайте Белого дома появилось распоряжение о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства.



Таким образом Трамп выполнил свое обещание, которое дал после победы на выборах, о выходе из Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP).



"Жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли могут быть использованы для обеспечения роста нашей экономики, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных районов нашей страны" – сказано в сообщению.



Заявленное станет возможным, когда США выйдет из Транстихоокеанского партнерства, считает Трамп.



Также администрация нового президента пообещала пересмотр условий по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). В сообщении указывается, что если партнеры по NAFTA откажутся пересмотреть договор, США откажутся и от этих соглашений.



Напомним, Дональд Трамп заявлял, что в первый же день после инаугурации намерен начать процедуру выхода США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (TTIP). Он высказался за заключение "двусторонних торговых соглашений".



Кроме того, Трамп намеревался снять запреты, касающиеся добычи углеводородов в США.















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