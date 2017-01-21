Саакашвили предлагают назначить послом Украины в Грузии

21.01.2017 21:15 Украинский активист Олег Ермохин предложил правительству страны назначить бывшего главу Одесской области Михеила Саакашвили послом в Грузии. С данной инициативой украинец обратился к главе государства Петру Порошенко. На его официальном сайте Ермохин опубликовал электронную петицию, передает «Reactor».



Автор документа считает, что Саакашвили имеет обширный опыт в реформировании Грузии, где до момента «побега» был президентом страны. Поскольку в мае 2015 года он получил гражданство Украины, то может стать послом в Грузии, отметил Ермохин.



В настоящее время петицию поддержали 108 человек. Для того, чтобы правительство Украины рассмотрело предложение, документ должны подписать не менее 25 тысяч человек в течение трех месяцев.



Стоит отметить, в конце июля 2014 года Михеила Саакашвили обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, а также в разгроме телекомпании «Имеди» и изъятии частной собственности у ее учредителя. В августе этого же года Саакашвили предъявлено обвинение в растрате госсредств на личные нужды. После этого его объявили в международный розыск.















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