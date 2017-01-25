Вано Мерабишвили может выйти на свободу раньше срока

25.01.2017 10:51 Экс-премьер Грузии и бывший глава МВД страны Вано Мерабишвили может выйти на свободу весной.



Согласно полученной информации, члены Государственной комиссии по вопросам помилования уже изучают дело бывшего высокопоставленного чиновника МВД Грузии, сообщает корр. Фронт ньюс.



Полномочный представитель Мерабишвили, Георгий Гелхаури в беседе с корреспондентом телекомпании «Имеди» не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном досрочном освобождении экс-премьера.



«Когда в отношении заключенного может быть применено условно-досрочное освобождение, этот вопрос рассматривают комиссия и Министерство по вопросам исполнения наказаний. В этом случае необходимости обращения заключенного в комиссию не существует. Но я не могу сказать вам о том, действительно ли рассматривает комиссия дело Мерабишвили. Я не проинформирован об этом», -сказал Гелхаури.















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