Грузия улучшила позиции в рейтинге восприятия коррупции

25.01.2017 13:49 Грузия улучшила свои позиции в рейтинге восприятия коррупции. Это следует из ежегодного исследования «Индекс восприятия коррупции», проведенного международной организацией Transparency International.



По итогам 2016 года индекс восприятия коррупции в Грузии составил 57 баллов из 100. Грузия заняла 44 место из 176, разделив позицию в списке с Латвией.



По сравнению с индексом 2015 года, положение Грузии улучшилось сразу на несколько пунктов: тогда страна занимала 42 место с 52 баллами.



Соседние строчки в списке занимают Испания, Бруней и Коста-Рика — по 58 баллов, а также Гренада — 56 баллов.



Что касается соседей Грузии, Россия набрала 29 баллов, Азербайджан — 30 баллов, Армения – 33 балла, а Турция – 41 балл.



Первое место в рейтинге 2016 года разделили Дания и Новая Зеландия — по 90 баллов, второе заняла Финляндия — 89 баллов, третье — Швеция, набравшая 88 баллов.



Самый низкий индекс восприятия коррупции в Северной Корее — 12 баллов, Южном Судане — 11 баллов и Сомали — 10 баллов. Следом идут Йемен, Судан, Ливия, Афганистан, Гвинея-Бисау и Венесуэла. Состав лидеров и аутсайдеров по сравнению с 2015 годом почти не изменился.



«Индекс восприятия коррупции» выпускается с 1995 года. Рейтинг составляется на основании независимых опросов международных экспертов и крупных финансовых и правозащитных организаций.

Лидеров Индекса характеризует высокий уровень свободы СМИ, а также добросовестности среди должностных лиц и доступность общества к информации о бюджетных средствах.



Страны, которые набрали наименьшее количество баллов, характеризуют слабые государственные институты и низкий уровень независимости СМИ и судебной системе.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

