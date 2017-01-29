76% грузин готовы воевать за свою страну - WIN/Gallup International

29.01.2017 12:50



В исследовании отмечается значительное различие по регионам. Наибольшую готовность воевать за страну показали страны Ближнего Востока и Северной Африки (83%) и Западной Азии (82%), наименьшую - страны Западной Европы (25%).



История этих стран в последних конфликтах дает интересное сравнение. Японцы (11%) выразили наиболее меньшую готовность воевать за страну. Результаты Германии почти такие же -лишь 13% готовы воевать. Для сравнения, в Великобритании эта цифра составляет 27%, а во Франции - 29%.



Большинство опрошенных женщин (52%) выразили готовность воевать вместе с мужчинами (67%). Наибольшую готовность выражают люди в возрастной категории 18-34 лет и таковых среди опрошенных оказалось 66%. По религиозным признакам более "воинственными" оказались мусульмане (78%), затем следуют индусы (77%) и буддисты (66%), Россия и восточные православные (53%).



Отметим результаты некоторых стран: Грузия - 9 место (76%), Азербайджан - 6 (85%), Армения - 15 (72%), Израиль - 20 (66%), Украина - 24(62%), Россия -27 (59%), США - 39 (44%), Латвия 42 (41%). Возглавляют список - Марокко и Фиджи (по 94%). Последняя пятерка выглядит следующим образом: Италия -20%, Бельгия (19%), Германия (18%), Нидерланды (15%), Япония (11%).



В ходе исследования были опрошены 62,398 человека. Репрезентативный подбор в каждой стране составил около 1000 человек, они были интервьюированы лицом к лицу (30 стран; n=32258), по телефону (12 стран; n=9784) или онлайн (22 страны; n=20356). Полевые работы были проведены в сентябре-декабре 2014 года. Погрешность исследования составляет 2,14 - 4,45 +3-5% с 95%-ным уровнем точности.



Глобальный опрос, проведенный WIN/Gallup International в 64 странах мира показал, что 61% опрошенных готовы воевать за свою страну, тогда как 27% нет.В исследовании отмечается значительное различие по регионам. Наибольшую готовность воевать за страну показали страны Ближнего Востока и Северной Африки (83%) и Западной Азии (82%), наименьшую - страны Западной Европы (25%).История этих стран в последних конфликтах дает интересное сравнение. Японцы (11%) выразили наиболее меньшую готовность воевать за страну. Результаты Германии почти такие же -лишь 13% готовы воевать. Для сравнения, в Великобритании эта цифра составляет 27%, а во Франции - 29%.Большинство опрошенных женщин (52%) выразили готовность воевать вместе с мужчинами (67%). Наибольшую готовность выражают люди в возрастной категории 18-34 лет и таковых среди опрошенных оказалось 66%. По религиозным признакам более "воинственными" оказались мусульмане (78%), затем следуют индусы (77%) и буддисты (66%), Россия и восточные православные (53%).Отметим результаты некоторых стран: Грузия - 9 место (76%), Азербайджан - 6 (85%), Армения - 15 (72%), Израиль - 20 (66%), Украина - 24(62%), Россия -27 (59%), США - 39 (44%), Латвия 42 (41%). Возглавляют список - Марокко и Фиджи (по 94%). Последняя пятерка выглядит следующим образом: Италия -20%, Бельгия (19%), Германия (18%), Нидерланды (15%), Япония (11%).В ходе исследования были опрошены 62,398 человека. Репрезентативный подбор в каждой стране составил около 1000 человек, они были интервьюированы лицом к лицу (30 стран; n=32258), по телефону (12 стран; n=9784) или онлайн (22 страны; n=20356). Полевые работы были проведены в сентябре-декабре 2014 года. Погрешность исследования составляет 2,14 - 4,45 +3-5% с 95%-ным уровнем точности.











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