Грузия не собирается восстанавливать дипотношения с Россией до начала урегулирования конфликтов - Абашидзе

30.01.2017 11:43 Грузия не намерена восстанавливать дипломатические отношения с Россией до начала разрешения проблем оккупированных территорий. Об этом, комментируя распространенную сегодня в российских СМИ информацию о том, что якобы Грузия готова начать переговоры о восстановлении дипотношений, заявил представитель премьер-министра Грузии по делам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.



Он отметил, что российские СМИ правильно привели его слова, однако в общем контексте выдали нечто совершенно другое.



"Я ответил на несколько вопросов российской газеты "Известия". Что касается вопросов восстановления дипломатических отношений, я сказал им, что на данно этапе это не рассматривает и торговаться по этому вопросу мы не собираемся. Этот вопрос может встать на повестку дня только в том случае, если начнется разрешение проблем Абхазии и Цхинвальского региона, и будет достигнут серьезный прогресс. Никаких изменений в этой позиции Грузии нет и этот вопрос на следующей встрече Абашидзе-Карасин не рассматривается", - заявил Абашидзе.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. В связи с этим руководство Грузии разорвало дипломатические отношения с Россией.



По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.















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